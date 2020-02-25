Джамшид Кучкаров назначен главой Минэкономпрома Узбекистана

Президент Узбекистана произвел перестановки в экономическом блоке правительства. Кто сохранил свой пост, а кто получил новый - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Джамшид Кучкаров был назначен министром экономики и промышленности Узбекистана, сообщает "Народное слово".

В свою очередь, Тимур Ишметов был назначен министром финансов Узбекистана.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своими указами произвел перестановки в экономическом блоке правительства.

Тимур Ишметов с мая 2019 года занимал пост первого заместителя главы минфина, ранее работал первым зампредом ЦБ республики.

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Жамшид Кучкаров, занимавший пост заместителя премьер-министра - министра финансов страны с ноября 2017 года. Также Кучкаров сохранил пост вице-премьера.

Батыр Ходжаев, занимавший пост главы минэкономпрома Узбекистана с ноября 2017 года, назначен советником премьер-министра по промышленности и кооперации.

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Бывший советник премьер-министра по промышленности и кооперации Нодир Собирович Отажонов сохранил должность председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг".