Джамшид Кучкаров назначен главой Минэкономпрома Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Джамшид Кучкаров был назначен министром экономики и промышленности Узбекистана, сообщает "Народное слово".
В свою очередь, Тимур Ишметов был назначен министром финансов Узбекистана.
Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своими указами произвел перестановки в экономическом блоке правительства.
Тимур Ишметов с мая 2019 года занимал пост первого заместителя главы минфина, ранее работал первым зампредом ЦБ республики.
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Жамшид Кучкаров, занимавший пост заместителя премьер-министра - министра финансов страны с ноября 2017 года. Также Кучкаров сохранил пост вице-премьера.
Батыр Ходжаев, занимавший пост главы минэкономпрома Узбекистана с ноября 2017 года, назначен советником премьер-министра по промышленности и кооперации.
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Бывший советник премьер-министра по промышленности и кооперации Нодир Собирович Отажонов сохранил должность председателя правления АО "Узагротехсаноатхолдинг".