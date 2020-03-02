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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов встретился с прибывшей в г.Ташкент с рабочим визитом делегацией Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи

Абдулазиз Камилов принял делегацию из Китая

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200302/13580952/Abdulaziz-Kamilov-prinyal-delegatsiyu-iz-Kitaya.html

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики и инвестиций. В переговорах приняла участие посол КНР в Узбекистане Цзян Янь.

ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с китайской делегацией во главе с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии и руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Яном Цзечи.

В переговорах также приняла участие посол Китая в Узбекистане Цзян Янь.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Встреча состоялась в понедельник в Ташкенте, куда китайские делегаты прибыли с рабочим визитом.

Стороны подтвердили свою готовность ко всестороннему стратегическому партнерству в духе взаимного уважения и доверия.

Также Узбекистан и Китай обсудили ряд совместных инфраструктурных, производственных, культурно-гуманитарных и других проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Отдельное внимание было уделено наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, стороны обсудили взаимодействие по транспортно-коммуникационным вопросам.

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Еще одной важной темой, на которой остановились делегаты, стало наращивание сотрудничества в рамках ООН, ШОС и других международных структур.

В рамках встречи Узбекистан и Китай согласовали график проведения узбекско-китайского Форума регионов и других совместных мероприятий на различных уровнях, которые пройдут в 2020 году.

Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, Китай



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