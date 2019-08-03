"Таким ты другом мне оказался?": Мирзиёев раскритиковал хокима Хорезма

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Снос недвижимости в Узбекистане - один из самых острых вопрос за последнее время. Так, президент Шавкат Мирзиёев все-таки раскритиковал хокими Хорезмской области Фархода Эрманова за снесенное жилье, сообщается в одном из Telegram-каналов.

Аудио-запись, которую выложили в канал, начинается с критики Фархода Эрманова.

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"Самый главный враг моей политики — хоким Хорезмской области Эрманов. Когда я сказал, что мы привлечем хокима города Ургенча к уголовной ответственности, ты стал его адвокатом и попросил премьер-министра оставить его. Вот каким "другом" ты мне оказался. Если ты мне друг, зачем ты сносишь это место, если ты не способен на это? Вот, читай комментарии интернет-пользователей о сносе недвижимости. Вот что говорят люди после визита. Твоей фотографии здесь нет, стоит фотография премьер-министра и проклинают политику президента. Вот что вы сделали для меня за последние два года", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Также он заявил, что на компенсацию по сносам хокимияту области выделялись деньги из государственного бюджета.

"Перед сносом подумай головой: лучше снести это место или… Мы столько денег дали этим бессовестным, 30−50 млрд сумов взяли у меня. Зачем тебе тогда эти деньги? Это деньги твоей тети? Это деньги Минфина. Или ты сделал что-то важное для Узбекистана? А когда дело доходит до увольнения кого-либо, до привлечения к уголовной ответственности, сразу становишься адвокатом. Как мне оставаться спокойным в кабинете, когда я читаю такое?!", — говорит президент.

Напомним, в конце июля премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенче для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада.

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили с свое работе ряд непростительных ошибок.

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Также премьер заявил, что населению выплатят обещанные компенсации.

Напомним, невыплата компенсаций привела к тому, что толпа из 200 человек заблокировала шоссе Ургенч-Хонка 26 июля.

Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

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По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.