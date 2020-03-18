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В Ташкенте началось первое после выборов заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Переход в онлайн: в Законодательной палате Узбекистана отменили заседания

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200318/13702833/Perekhod-v-onlayn-v-Zakonodatelnoy-palate-Uzbekistana-otmenili-zasedaniya.html

В частности, отменен "правительственный час", намеченный на 7 апреля. Фракции партий будут работать в мессенджере.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Законодательной палате Узбекистана решили приостановить заседания из-за угрозы распространения нового коронавируса, сообщает пресс-служба.

"В данный момент фракции партий намерены работать удаленно в онлайн-режиме и в мессенджере Telegram", - говорится в сообщении.

В частности, отменен "правительственный час", намеченный на 7 апреля.

Напомним, в Узбекистане выявлены еще два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, число заболевших выросло до 13.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное, они получают лечение в соответствии со стандартами.

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 13 >>

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже свыше 170 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако более 7 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
Теги:
кенгаш, политика, коронавирус, Карантин, Узбекистан, Узбекистан



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