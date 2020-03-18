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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Коронавирус, торговля, Навруз: о чем поговорили Мирзиёев и Бердымухамедов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200318/13706631/Koronavirus-torgovlya-Navruz-o-chem-pogovorili-Mirziev-i-Berdymukhamedov.html

Главы Узбекистана и Туркменистана 18 марта провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и международной политики.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиеёв и Гурбангулы Бердымухамедов в среду обсудили по телефону взаимодействие двух стран в борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и международной политики.

"Особое внимание уделено важности эффективного взаимодействия на уровне правительств в целях обеспечения эффективной борьбы с пандемией коронавируса и предупреждения его негативного влияния на двусторонние связи", — говорится в публикации.

Кроме того, президенты предметно рассмотрели вопросы укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом
"В завершение разговора президенты тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Туркменистана с наступающим праздником весны, благоденствия и обновления — Наврузом", — добавили в пресс-службе Мирзиеёва.

В Узбекистане, по последним данным, выявлено 15 случаев заражения новым коронавирусом. С понедельника в республике приостановлено транспортное сообщение с другими странами, отменены все массовые мероприятия, закрыты театры и кинотеатры.

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана ранее сообщило, что в стране не зафиксировано ни одно случая заболевания или подозрения на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже свыше 179 тысяч человек более чем в 150 странах. Большинство выздоровели, но более 7,4 тысячи скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (48)
Теги:
внешняя политика, коронавирус, политика, Туркменистан, Узбекистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев



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