Президент поручил поддержать малообеспеченные семьи во время пандемии

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом Указа президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии". Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

В проекте предусмотрены льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения.