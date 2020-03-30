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Письменный набор главы государства

Президент поручил поддержать малообеспеченные семьи во время пандемии

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200330/13805646/Podderzhka-maloobespechennykh-semey-i-odinokikh-prestarelykh-budet-usilena.html

В проекте предусмотрены льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом Указа президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии". Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.

"Документ является логическим продолжением Указа "О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений", - подчеркнули в сообщении.

В проекте предусмотрены льготы, преференции и другие важные меры по смягчению негативного влияния пандемии на экономику страны и уровень жизни населения.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
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Президент поручил включить в проект указа конкретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспеченных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и предоставлению им дополнительных льгот.

Указ решено доработать с учетом озвученных рекомендаций.

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Напомним, 26 марта в ходе видеоселекторного совещания глава республики уже озвучил некоторые дополнительные меры по поддержке бизнеса в период пандемии COVID-19. Вместе с тем, Мирзиёев поручил Министерствам здравоохранения и финансов закупить 300 тысяч экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Президент, Карантин, коронавирус



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