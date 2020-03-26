Узбекистан экстренно строит больницы для недопущения распространения вируса

Медучреждения будут возведены в сжатые сроки в Ташкенте и столичном регионе, а также Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Узбекистане приступили к строительству больниц, где будут размещены пациенты с подтвержденным диагнозом и те, кому предписано оставаться на карантине. Сроки возведения сжатые, сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения Узбекистана Строительство зданий в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях для карантина и лечения зараженных коронавирусной инфекцией

Три современных специализированных медицинских учреждения уже строят в Ташкенте. Это здания Детской инфекционной больницы №3 (144 койки) и Детской кардиоревматологической клинической больницы №4 (158 койко-мест) в Чиланзарском районе. Эти учреждения примут первых пациентов уже в ближайшие месяцы.

Также новое здание Ташкентского стоматологического института в Яшнабадском районе преобразовывается в медицинское учреждение на 250 коек. Оно будет сдано в эксплуатацию в мае 2020 года.

В Юкоричирчикском районе Ташкентской области выделено 55 гектаров земли для возведения карантинного учреждения. Еще одно крупное учреждение будет построено в Зангиатинском районе. В эти дни на выделенных 27 гектарах земли возводится больница на 10 000 коек. Строительство планируют завершить в ближайшее время.

Такие же здания для карантина и лечения зараженных коронавирусной инфекцией возводят в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях.

Министерство здравоохранения Узбекистана Строительство зданий в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях для карантина и лечения зараженных коронавирусной инфекцией

Дезинфекция в Узбекистане: как предотвращается распространение вируса - фото >>

Напомним: в Узбекистане зафиксировано 65 случаев коронавируса, более 20 тысяч находятся на карантине.

По данным Минздрава, озвученным накануне, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.