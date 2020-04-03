Партия "Адолат" одобрила участие Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Социал-демократы проанализировали возможные результаты полноценного членства Узбекистана в Евразийском экономическом союзе и пришли к выводу, что пока статус наблюдателя для республики — наиболее приемлемый вариант.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") Узбекистана одобрила участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По данным пресс-службы, в Законодательной палате прошло заседание фракции "Адолат" по вопросу сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС. На встрече в формате видеоконференции присутствовали депутаты, советники премьер-министра республики, представители министерств инвестиций и внешней торговли и экономического развития и сокращения бедности.

"По итогам заседания фракции депутаты одобрили вступление Узбекистана в ЕАЭС только в качестве государства-наблюдателя, опираясь на суммирование последствий в результате присоединения", — говорится в публикации на сайте партии.

Социал-демократы полагают, что участие страны в ЕАЭС позволит увеличить поступление денежных переводов от трудовых мигрантов из Узбекистана в странах-участницах союза с четырех-пяти миллиардов до семи-восьми миллиардов долларов в год. Кроме того, сотрудничество в рамках этой организации даст хорошие результаты в энергетической отрасли и секторе туризма в республике.

"Вместе с тем самый основной член ЕАЭС (на долю которого приходится почти 85% экономического потенциала союза), Россия, в настоящее время находится под международными санкциями и давлением", — отмечается в сообщении.

По оценке партийной фракции, это может оказать негативное влияние на экономику страны, ориентированную на кооперацию с компаниями и отраслями в РФ.

В партии считают, что в ЕАЭС еще не сформированы согласованные правила по разрешению споров между его участниками.

"В результате (полноценного — Прим. ред.) членства в ЕАЭС узбекская промышленность (автомобильная, пищевая, фармацевтическая и другая) потеряет около двух миллиардов долларов", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в июне 2019-го президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава государства заявил, что вопрос участия страны в союзе должен быть всесторонне изучен в парламенте.

В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии республики в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Позднее в Законодательной палате была создана рабочая группа по вопросу участия страны в организации. Сначала вопрос будет рассмотрен во фракциях всех пяти зарегистрированных в республике партий, затем вынесен рабочей группой на голосование.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.