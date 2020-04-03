Шавкат Мирзиёев: "Мы должны действовать как единый кулак"

Сегодня взяты на карантин 100 тысяч человек. Вместе с тем в страну возвращены почти 13 тысяч наших граждан, которые также находятся на карантине.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание по вопросам поддержки предпринимательства в условиях противодействия кризису, вызванному пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе главы государства.

Перед обсуждением повестки дня глава государства выступил с обращением к народу.

"Сегодня взяты на карантин 100 тысяч человек. Вместе с тем в страну возвращены почти 13 тысяч наших граждан, которые также находятся на карантине. В Ташкентской области создается карантинная зона, способная принять 10 тысяч человек. Здесь уже размещены более 2,2 тысячи граждан, вернувшихся из-за рубежа," - отметил Шавкат Мирзиёев.

Прозвучала также информация о том, что в Зангиатинском районе возводятся 2 вирусологические больницы на 10 тысяч коек. В ближайшие дни в них будут введены в эксплуатацию корпуса на 2 тысячи коек.

До настоящего времени ввезены и доставлены в лечебные учреждения 245 тысяч тестов и около 700 тысяч средств защиты. Эта работа не прекращается.

Работы по диагностике и лечению и карантинные мероприятия осуществляются, опираясь на рекомендации ВОЗ и передовой зарубежный опыт. В страну прибыли квалифицированные врачи из Южной Кореи, они участвуют в лечении больных. Ожидается приезд группы китайских специалистов.

Узбекские медики поддерживают постоянную видеосвязь с зарубежными коллегами и обмениваются опытом.

"Признателен нашему народу, моим дорогим соотечественникам, правильно понимающим возникшую ситуацию и активно поддерживающим нас. Наряду с этим приходится с большим сожалением констатировать, что, несмотря на всяческие предупреждения и разъяснения, правила карантина на местах продолжают нарушаться," - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что по всем нарушениям будут приняты строгие меры.

Пир во время чумы: Сафоев раскритиковал "героические свадьбы" в карантин >>

Мирзиёев заверил, что государство примет все меры для недопущения широкого распространения коронавируса. Однако в эти дни испытаний все узбекистанцы должны действовать как единый кулак. Поскольку, по словам лидера республики, прежде всего каждый сам несет ответственность за свою семью.

Пандемия, по мнению президента, требует от узбекистанцев придерживаться обычаев, издревле присущих народу, в том числе культуры приветствия путем прикладывания рук к сердцу, поливания водой рук пришедшего в дом гостя, сохранения дистанции в общественных местах, обильного употребления фруктов и овощей.

Необходимо продолжить работу по регулярной дезинфекции общественных мест, махаллей и домов. Все предприятия и организации должны еженедельно проводить систематический медицинский осмотр своих работников.

Вместе с тем, глава государства призвал жителей страны не паниковать в связи с возникшей ситуацией, а всех учащихся - активнее осваивать онлайн-уроки.