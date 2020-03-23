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Молодожены сидят в машине

Пир во время чумы: Сафоев раскритиковал "героические свадьбы" в карантин

© CC0 / Unsplash / Iacob Hiticas
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13738145/Pir-vo-vremya-chumy-Safoev-raskritikoval-geroicheskie-svadby-v-karantin.html

В Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Проведение свадеб во время пандемии - преступление, считает первый заместитель Сената Узбекистана Содик Сафоев.

"Проведение свадеб в такой сложной ситуации - не героический поступок, а преступление. Сегодня фальшивый героизм нам не нужен", - заявил он.

Напомним, в Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В Узбекистане из-за коронавируса запретили проведение свадеб >>

На утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

В Узбекистане 12,7 тысячи человек находятся на карантине по коронавирусу >>

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Карантин, коронавирус, праздник, организация мероприятий, мероприятие, свадьба, Узбекистан, Узбекистан



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