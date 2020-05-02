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Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище

Мирзиёев позвонил Токаеву в связи с ЧС на Сардобинском водохранилище

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (11)
145030
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200502/14046230/Mirziev-pozvonil-Tokaevu-v-svyazi-s-ChS-na-Sardobinskom-vodokhranilische.html

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили сложившуюся ситуацию из-за прорыва дамбы в Сырдарьинской области и договорились о совместных скоординированных действиях для ликвидации последствий стихийного бедствия.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Основной темой беседы стала ситуация в Сырдарьинской области, где из-за прорыва дамбы оказались подтоплены населенные пункты. От стихии пострадали и поселки на юге Казахстана.

Главы государств подробно обсудили текущую ситуацию и вопросы организации тесного взаимодействия по ликвидации в приграничных регионах наших стран последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. В частности, достигнута договоренность о совместной работе правительств двух стран для оперативного решения всех возникающих вопросов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Шавкат Мирзиёев с рабочей поездкой в Сырдарьинской области, где произошло наводнение
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев следит за работой по восстановлению дамбы - фото

Также лидеры стран обсудили взаимные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, а также обозначили шаги по смягчению влияния пандемии на торгово-экономические отношения.

Кроме того, Мирзиёев и Токаев затронули тему совместных инвестиционных и логистических проектов, договорившись о продолжении интенсивных действий в этом направлении.

В настоящее время президента Узбекистана находится в Сырдарьинской области и лично руководит оперативным штабом по ликвидации последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище. В результате ЧС пришлось эвакуировать около 70 тысяч местных жителей, 56 человек пострадали, поисковые работы в местах подтопления продолжаются.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Сырдарьинской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Не могли остаться в стороне: ташкентцы отправили в Сырдарью продукты и вещи
Для восстановления дамбы уже выделены необходимые объемы стройматериалов и техники. Работы ведутся в усиленном режиме. 

Для помощи пострадавшим из Ташкента в регион отправилась группа из 200 медиков с необходимым оборудованием. Помощь людям, оказавшимся без крова, оказывают и простые узбекистанцы: в столице неравнодушные граждане собрали продукты, одежду и вещи для соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации.  

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (11)
Теги:
наводнение, Сырдарьинская область, Касым-Жомарт Токаев, Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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