Мирзиёев позвонил Токаеву в связи с ЧС на Сардобинском водохранилище

Президенты Узбекистана и Казахстана обсудили сложившуюся ситуацию из-за прорыва дамбы в Сырдарьинской области и договорились о совместных скоординированных действиях для ликвидации последствий стихийного бедствия.

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Основной темой беседы стала ситуация в Сырдарьинской области, где из-за прорыва дамбы оказались подтоплены населенные пункты. От стихии пострадали и поселки на юге Казахстана.

Главы государств подробно обсудили текущую ситуацию и вопросы организации тесного взаимодействия по ликвидации в приграничных регионах наших стран последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище. В частности, достигнута договоренность о совместной работе правительств двух стран для оперативного решения всех возникающих вопросов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. © Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев следит за работой по восстановлению дамбы - фото

Также лидеры стран обсудили взаимные меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, а также обозначили шаги по смягчению влияния пандемии на торгово-экономические отношения.

Кроме того, Мирзиёев и Токаев затронули тему совместных инвестиционных и логистических проектов, договорившись о продолжении интенсивных действий в этом направлении.

В настоящее время президента Узбекистана находится в Сырдарьинской области и лично руководит оперативным штабом по ликвидации последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище. В результате ЧС пришлось эвакуировать около 70 тысяч местных жителей, 56 человек пострадали, поисковые работы в местах подтопления продолжаются.

Для восстановления дамбы уже выделены необходимые объемы стройматериалов и техники. Работы ведутся в усиленном режиме.

Для помощи пострадавшим из Ташкента в регион отправилась группа из 200 медиков с необходимым оборудованием. Помощь людям, оказавшимся без крова, оказывают и простые узбекистанцы: в столице неравнодушные граждане собрали продукты, одежду и вещи для соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации.