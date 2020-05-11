Участие Узбекистана в ЕАЭС не скажется негативно на проводимых реформах

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Участие Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя не скажется негативно на реформах, проводимых в стране.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности республики Джамшид Кучкаров.

"Уверяю вас, что нет никаких негативных последствий для проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформ. Прежде всего, Узбекистан намерен участвовать в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Это означает, что страна будет иметь право свободно участвовать в деятельности всех рабочих органов союза, кроме процесса принятия решений", — заверил заместитель премьер-министра.

По его словам, статус наблюдателя в данной организации не окажет негативного влияния на осуществляемые реформы.

“Это только усилит конкуренцию. Нам все равно придется найти свое место на этих рынках. Единственный способ — обеспечить конкурентоспособность отраслей экономики, поэтому мы не видим никаких негативных сторон. Это подтверждают и многие эксперты", — заявил Кучкаров.

Помимо реформ в Узбекистане реализуется множество инвестиционных проектов.

Вице-премьер отметил, что во избежание какого-либо негативного воздействия на данные виды деятельности, в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе республике будут даваться "отсрочки" по отраслям.

"Если со временем будем членом ЕАЭС, за этот период мы сможем повысить конкурентоспособность в соответствующих отраслях и поставить их на ноги. С учетом этого, у нас нет никакого риска", — сказал Кучкаров.

По его словам, в основе любой реформы лежит макроэкономическая стабильность. Как, например, в случае с Евросоюзом, где все страны-члены договорились не превышать дефицит бюджета более чем на 3%.

Получается, что макроэкономическая стабильность является одним из важнейших индикаторов, который ставится в качестве требования и со стороны ЕАЭС.

Кучкаров отметил, что оно призвано не разрушить экономику, а, наоборот, послужить катализатором экономики и проводимых в Узбекистане реформ.

У ЕАЭС есть и другое требование: облагать акцизными налогами отечественный товары, которые направлены на импорт. Они также должны иметь единые ставки.

По словам вице-премьера, подобные условия выдвигаются как Международным валютным фондом, так и Всемирной торговой организацией.

Кучкаров указал на то, что многие экономические требования ЕАЭС вытекают из требований и положений, которые признаны в большей части мира и используется международными организациями.

"Поэтому я еще раз заверяю наших уважаемых сенаторов: это не оказывает негативного влияния на экономические реформы. Кроме того, наш уважаемый президент Шавкат Мирзиёев неоднократно говорил, что Узбекистан свободно проводит свою экономическую политику, это не вопрос суверенитета или чего-то еще", — заключил заместитель премьера.

Напомним: сегодня в Сенате Олий Мажлиса состоялось четвертое пленарное заседание верхней палаты парламента, по итогам которого было одобрено предложение участия республики в ЕАЭС в статусе "государства-наблюдателя".