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Флаги стран-участниц ШОС

Главы МИД стран ШОС обсудят сотрудничество в условиях COVID-19

AP Photo
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200512/14109995/Strany-ShOS-obsudyat-sotrudnichestvo-v-usloviyakh-COVID-19.html

Стороны также отдельно рассмотрят вопросы содействия ШОС политическому урегулированию в Афганистане.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Как сообщили в пресс-службе МИД, 13 мая 2020 года глава ведомства Абдулазиз Камилов примет участие во встрече министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции.

Руководители внешнеполитических ведомств ШОС обсудят ход подготовки к предстоящим мероприятиям в рамках организации, обменяются мнениями по состоянию и перспективам сотрудничества в условиях COVID-19.

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Стороны также отдельно рассмотрят вопросы содействия ШОС политическому урегулированию в Афганистане.

Владимир Норов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Напомним, в начале апреля страны Шанхайской организации сотрудничества намеревались принять единый документ о мерах, направленных на противостояние коронавирусу.

По этому поводу состоялось онлайн-заседание, где приняли участие эксперты здравоохранения государств-членов ШОС – Узбекистана, Кыргзыстана, Казахстана, Таджикистана, России, КНР и Пакистана.

Теги:
коронавирус, Афганистан, Встреча, Узбекистан, видеоконференцсвязь, ШОС, Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана



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