Узбекистан приветствовал соглашение между Гани и Абдуллой

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего совета по национальному примирению, заявили в Министерстве иностранных дел республики.
"Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего совета национального примирения. Мы так же выражаем надежду, что эти важные решения откроют путь к политическим переговорам и установлению прочного и долгосрочного мира в соседнем Афганистане", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Узбекистан продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.
В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов", и сообщил о работе над деталями примирительного соглашения.