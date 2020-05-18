Узбекистан приветствовал соглашение между Гани и Абдуллой

В МИД РУз заверили, что республика продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего совета по национальному примирению, заявили в Министерстве иностранных дел республики.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла, его политический конкурент, 17 мая подписали политическое соглашение о разделе власти.

"Узбекистан приветствует достижение политическими лидерами Афганистана соглашения о создании инклюзивного правительства и Высшего совета национального примирения. Мы так же выражаем надежду, что эти важные решения откроют путь к политическим переговорам и установлению прочного и долгосрочного мира в соседнем Афганистане", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Узбекистан продолжит всячески поддерживать межафганский политический процесс и оказывать всемерную помощь в строительстве мирного и процветающего Афганистана.

Напомним, переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани 9 марта принял присягу и официально вступил в должность. Премьер-министр Абдулла Абдулла не признал своего поражения на выборах и в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства. Через два дня Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимал Абдулла.

В начале мая Абдулла Абдулла заявил, что он и Ашраф Гани "добились прогресса в переговорах и достигли предварительной договоренности по ряду принципов", и сообщил о работе над деталями примирительного соглашения.