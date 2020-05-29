Шавкат Мирзиёев посетит Сергелийский и Зангиатинский район

В ходе визита запланировано ознакомление с многоквартирными домами, промышленными предприятиями, образовательными и медицинскими учреждениями.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Сегодня, 29 мая, Шавкат Мирзиёев посетит Сергелийский район Ташкента и Зангиатинский район Ташкентской области для ознакомления с создаваемыми для населения условиями, проводимой работой по улучшению жизни и повышению благосостояния людей, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита запланировано ознакомление с многоквартирными домами, промышленными предприятиями, образовательными и медицинскими учреждениями.

Также предусматривается встреча с активом.

Напомним, ранее глава государства посетил Андижанскую область. По прибытии в Андижанскую область, первым делом он направился в фермерское хозяйство "Кухна водий бахори", расположенное в Алтынкульском районе. На его примере Мирзиёев ознакомился с развитием пшеницы и хлопчатника.

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Далее президент отправился на предприятие по изготовлению текстильной продукции и ознакомился с деятельностью ООО "ВБМ Текстиль Груп".