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Новостройки в сергелийском районе Ташкента

Шавкат Мирзиёев посетит Сергелийский и Зангиатинский район

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200529/14244130/Shavkat-Mirziev-posetit-Sergeliyskiy-i-Zangiatinskiy-rayon.html

В ходе визита запланировано ознакомление с многоквартирными домами, промышленными предприятиями, образовательными и медицинскими учреждениями.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Сегодня, 29 мая, Шавкат Мирзиёев посетит Сергелийский район Ташкента и Зангиатинский район Ташкентской области для ознакомления с создаваемыми для населения условиями, проводимой работой по улучшению жизни и повышению благосостояния людей, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита запланировано ознакомление с многоквартирными домами, промышленными предприятиями, образовательными и медицинскими учреждениями.

Также предусматривается встреча с активом.

Напомним, ранее глава государства посетил Андижанскую область. По прибытии в Андижанскую область, первым делом он направился в фермерское хозяйство "Кухна водий бахори", расположенное в Алтынкульском районе. На его примере Мирзиёев ознакомился с развитием пшеницы и хлопчатника.

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Далее президент отправился на предприятие по изготовлению текстильной продукции и ознакомился с деятельностью ООО "ВБМ Текстиль Груп".

Теги:
официальный визит, визит, Ташкент, Ташкент, Сергелийский район, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан



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