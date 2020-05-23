Важное: на что обратил внимание Мирзиёев в Андижанской области

В целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ и жизнью населения президент посетил Андижанскую область. В рамках двухдневной поездки он ознакомился с сельскохозяйственными и промышленными предприятиями, а также проводимой созидательной работой в регионе.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. По прибытии в Андижанскую область, первым делом глава государства направился в фермерское хозяйство "Кухна водий бахори", расположенное в Алтынкульском районе. На его примере Мирзиёев ознакомился с развитием пшеницы и хлопчатника.

"В зарубежных странах, где климатические условия схожи с нашими, получают до 70 центнеров хлопка. Как? Работая по науке, подходя с умом. Учитывая нехватку земли в Андижане, необходимо использовать ее с двойной эффективностью. Есть тысячи безработных, малообеспеченных людей. Мы должны оценивать нашу работу их глазами," - сказал президент.

Глава государства поручил наладить практику выращивания сои между рядами хлопчатника с целью получения дохода. Впоследствии это приведет к увеличению рабочих мест, так как соевое масло и корм пользуются большим спросом на рынке.

Вместе с тем, президент отметил важность создания вуза сельскохозяйственной направленности на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета. В образовательном учреждении будут совершенствоваться перспективы развития агротехнологий.

На территории фермерского хозяйства прошла презентация проектов по развитию хлопковых, зерновых и плодоовощных кластеров, а также различных направлений животноводства, после которой Глава государства ознакомился с передвижной агрохимической лабораторией на базе переоборудованного автобуса.

Далее президент отправился на предприятие по изготовлению текстильной продукции и ознакомился с деятельностью ООО "ВБМ Текстиль Груп".

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Здание этой фабрики пустовало около 13 лет, но все изменилось после передачи объекта предпринимателю по "нулевой" стоимости. По окончании ремонтных работ на сумму 6,5 млн долларов были завезены ткацкие и швейные станки из США, Японии, Италии. Сегодня уже подписаны экспортные соглашения со странами СНГ на сумму 27 млн долларов, а также ведутся переговоры о сотрудничестве со странами Евросоюза. В будущем предприятие "ВБМ Текстиль Груп" планирует организовать в Андижане производство джинсовой ткани, ткацкие и покрасочные мощности. Фабрика смогла создать дополнительные рабочие места для 1200 женщин.

"Прежде всего, поздравляю вас с наступающим светлым праздником. Вижу, что эта фабрика стала особым подарком для андижанцев. Нам важно каждое рабочее место. Очень рад, что здесь работает так много женщин. Наши предприниматели выходят на мировые рынки. Это – результат меняющегося мировоззрения, реализации возможностей," – отметил Мирзиёев.

Глава государства поручил ответственным лицам углубить переработку хлопкового волокна, создать добавленную стоимость, привлечь дополнительные инвестиции к предприятиям и содействовать им в освоении полного цикла производства.

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Лидеру республики представили данные о реализации в области инвестиционных проектов на ближайшие два года.

В 2018 году президент был ознакомлен с новым жилым комплексом Андижана и ровно два года спустя он вновь посетил его, чтобы посмотреть, как справились с его поручением, касательно расширения строительства домов. Мирзиёев побывал в одной из квартир и пообщался с хозяевами. Он подчеркнул, что необходимо продолжать жилищное строительство.

"Главное подспорье в искоренении бедности – наличие жилья. Когда у людей собственный кров, легче вставать на ноги," – сказал Шавкат Мирзиёев.

Стоит отметить, что дома жилищного комплекса соответствуют всем требованиям сейсмостойкости, к ним проведен интернет, а также установлено видеонаблюдение.

Президент дал указания по прокладке коммуникаций, строительству многоквартирных домов и современных поселков в густонаселенных районах.

В Мархаматском районе Андижанской области глава государства ознакомился с деятельностью предприятия "Водий хамкор агрофирмаси" по разведению кроликов, которое занимает площадь более 1 гектара. Кластер открылся 1 мая текущего года и планирует за год произвести продукцию более чем на 3 млрд сумов, а экспортировать на 150 тысяч долларов. Была также предоставлена информация о потенциале животноводческих, птицеводческих и рыбоводческих предприятий.

"В Андижане мало скота, мясо ввозится из других регионов. Если разводить кроликов, птицу, рыбу, насыщать потребительский рынок, цены на мясо в области снизятся. Раздача молодняка малоимущим семьям с дальнейшим выкупом кластерами будет выгодно всем. Руководители экономического комплекса и секторов должны заняться этими вопросами," - указал Шавкат Мирзиёев.

Президент дал поручения по наращиванию производства комбикормов в области, доведению поголовья кроликов до 1 миллиона.

В ходе поездки в Андижанскую область глава республики также ознакомился с презентацией проекта "Современное село", пилотные планы которого были разработаны для села Бустонобод Пахтаабадского района и махалли "Янги хаёт" Кургантепинского района. Известно, что квартиры в этой сельской местности будут предоставлены большим, живущим на одной площади, и малообеспеченным семьям. Кроме этого, были рассмотрены проекты по сокращению бедности в области, реновации индивидуальных домов на основе ипотечных кредитов.

Глава государства поручил разработать отдельный проект, согласно которому дома в "Современном селе" будут стоить дешевле остальных.

Далее президент ознакомился с технопарком Digital City, строительство которого завершено недавно. Площадь комплекса составляет 5,6 гектара, он нацелен на поддержку проектов в сфере информационных технологий и инноваций, содействие экспорту программных продуктов. Сейчас в Digital City действуют коворкинг-центр, дата-центр, конференц-зал, библиотека, инновационные лаборатория и классы, бизнес-инкубатор, медиа-центр, комната киберспорта. На данном этапе уже привлечены 328 молодых специалистов из районов.

Пообщавшись с молодыми людьми, Шавкат Мирзиёев призвал их постоянно учиться, развиваться и открывать для себя новые перспективы.

Во время осмотра технопарка была проанализирована информация об усилиях по трудоустройству молодежи, подготовке выпускников школ к рынку фриланса.

Президент рекомендовал изучить интересы, способности и профессиональные ориентации молодых людей, которые не поступили в вузы.

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В ходе поездки по Андижанскому региону, глава государства провел совещание с хокимами области и районов, руководителями отраслей экономики. На встрече было решено организовать штабы по сокращению бедности в каждом секторе, к которым прикрепят представителей различных ведомств. Размер их заработной платы будет полностью зависеть от уровня достижения результатов.

"Развитие на местах до сих пор не направлено в конкретное русло. А от сухих статистических отчетов наш народ никакой пользы не получил. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. Министры, руководители должны больше работать в регионах, отдаленных селах, а не в кабинете. Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах, и будут обеспечен принцип справедливости," - подчеркнул президент.

Затем последовало обсуждение меры по созданию новых предприятий и рабочих мест в регионе. В текущем году в рамках 789 проектов планируется освоить 7 триллионов сумов инвестиций и создать 42 тысячи рабочих мест.

По поручению президента намечено эффективно использовать пустующие здания, ускорить развитие сельского хозяйства и обучить население различным профессиям. Отмечено, что доходы от этих видов деятельности не будут облагаться налогом.

На совещании особое внимание было уделено улучшению условий жизни населения, развитию инфраструктуры в области.

Глава государства заявил о необходимости внедрения новой системы поддержки нуждающихся в жилье, вследствие которой 819 семьям из Андижанской области будут предоставлены субсидии.

Президент дал указания по улучшению качества образования, организации профессиональной ориентации школьников начиная с 7-х классов, что сыграет важную роль в обеспечении занятости выпускников в будущем.

В ходе мероприятия были также обсуждены вопросы развития туризма, информационных технологий и предупреждения преступности.

Глава государства посетил Ходжаабадский район Андижанской области и ознакомился со строительством многоэтажных домов.

Важно упомянуть, что жители этой области составляют 10% от общей численности населения Узбекистана, но при этом площадь их региона занимает лишь 1% территории страны. В связи со сложившейся ситуацией принимаются меры по удовлетворению потребностей населения в жилье – строятся многоэтажные дома на холмистой местности вокруг областного центра.

Глава государства указал на недостатки в строительных работах и отметил, что возведение домов в холмистой местности является новым опытом для страны, поэтому важно построить их прочными и качественными, в соответствии с международными стандартами.

Президент дал указания по доработке проекта, предоставлении удобных для населения транспортных маршрутов.

На этом рабочая поездка главы государства в Андижанскую область завершилась.