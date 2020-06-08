Ферганский вояж президента: плоды экспорта, уроки Соха и борьба с бедностью

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. После долгой паузы, вызванной эпидемией коронавируса, Шавкат Мирзиёев возобновил свои регулярные рабочие поездки по стране. В конце минувшей недели он посетил один из восточных регионов республики - Ферганскую долину. На что обратил внимание президент, читайте в нашем обзоре.
Плодово-ягодный технологии
Первым делом президент посетил Фермерское хозяйство "Турсунов Юсуфжон ери". Высокому гостю показали не только привычные для здешних мест поля с пшеницей и хлопком, но и сады с европейскими культурами — испанские, французские абрикосы и сладкую черешня, которые вполне комфортно чувствуют себя на узбекской земле. Урожая хватает не только для местных потребителей — часть идет на экспорт.
В будущем, на грядках между деревьями появятся бобово-чесночные "подселенцы", что позволит расширить ассортимент производимой сельхозпродукции и более эффективно расходовать земельные ресурсы.
Результаты технологических новинок по достоинству оценят конечные потребители в Китае, Южной Корее, Казахстане, России, Польше и ОАЭ. Да и транспортировку такой отборный первосортный груз выдержит куда легче.
Ресурсная мобилизация
В ходе инспекции на производство "Экокерама", расположенном в Фергане, президент отметил, что недра Узбекистана богаты полезными ископаемые, которые, по его словам, до сих пор не используются в нужном объеме при изготовлении сантехнических материалов. Несмотря на внушительные залежи кальцита в Андижанской области, кварца — в Самарканде, каолина в Ташкентской области, шпатов в Кашкадарье и доломита в Фергане республика продолжает импортировать это сырье из-за границы. Президент поручил мобилизовать производственные мощности и развивать собственную базу.
Ссора дружбе не помеха
Не остались без внимания и недавние события в Сохе – на кыргызско-узбекской границе, где произошел конфликт местных жителей. Эта тема, всколыхнувшая общественность, также оказалась в повестке заседания политического актива региона с участием президента.
"В последние годы нам удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. События в Сохе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство - на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Новый импульс для региона
Помимо общественно-политических и кадровых вопросов обсуждалась экономическая ситуация в регионе. Отдельное внимание уделено программе благоустройства. На нее государство в ближайшие три года планирует выделить 500 млрд сумов. На эти средства будут отремонтированы медучреждения, школы и дороги, а больницы обеспечат соответствующим оборудованием и реанимобилями.
Еще один актуальный вопрос — сокращение бедности. Так, до конца текущего года стоит задача улучшить материальное состояние более 43 тысяч ферганских семей.
Кроме того, озвучены планы по реализации крупного инфраструктурного проекта – запуска кольцевой железной дороги, которая свяжет все три области Ферганской долины. Стоимость магистрали оценивается в 45 миллионов долларов, а запуск дороги намечен на первый квартал 2021 года.