Ферганский вояж президента: плоды экспорта, уроки Соха и борьба с бедностью

Шавкат Мирзиёев посетил один из регионов на востоке страны. Глава государства проинспектировал ключевые отрасли производства и обратил внимание на самые острые проблемы.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. После долгой паузы, вызванной эпидемией коронавируса, Шавкат Мирзиёев возобновил свои регулярные рабочие поездки по стране. В конце минувшей недели он посетил один из восточных регионов республики - Ферганскую долину. На что обратил внимание президент, читайте в нашем обзоре.

Плодово-ягодный технологии

Первым делом президент посетил Фермерское хозяйство "Турсунов Юсуфжон ери". Высокому гостю показали не только привычные для здешних мест поля с пшеницей и хлопком, но и сады с европейскими культурами — испанские, французские абрикосы и сладкую черешня, которые вполне комфортно чувствуют себя на узбекской земле. Урожая хватает не только для местных потребителей — часть идет на экспорт.

В будущем, на грядках между деревьями появятся бобово-чесночные "подселенцы", что позволит расширить ассортимент производимой сельхозпродукции и более эффективно расходовать земельные ресурсы.

Затем глава государства ознакомился с работой совместного предприятия "Уз-Сеганг" в Ташлакском районе, под эгидой которого находятся 20 плодоовощных и виноградных кластеров, расположенных по всей Ферганской области. На этом предприятии, организованном при участии южнокорейских и итальянских компаний, происходит автоматизированная сортировка сельхозпродукции. Ту же черешню отбирают по размеру и цвету, а дефектные плоды отправят на переработку или в утилизацию. Та же система применяется, например, к гранатам, чтобы определить, какие плоды созрели, чтобы стать действительно королевскими.

Результаты технологических новинок по достоинству оценят конечные потребители в Китае, Южной Корее, Казахстане, России, Польше и ОАЭ. Да и транспортировку такой отборный первосортный груз выдержит куда легче.

Ресурсная мобилизация

В ходе инспекции на производство "Экокерама", расположенном в Фергане, президент отметил, что недра Узбекистана богаты полезными ископаемые, которые, по его словам, до сих пор не используются в нужном объеме при изготовлении сантехнических материалов. Несмотря на внушительные залежи кальцита в Андижанской области, кварца — в Самарканде, каолина в Ташкентской области, шпатов в Кашкадарье и доломита в Фергане республика продолжает импортировать это сырье из-за границы. Президент поручил мобилизовать производственные мощности и развивать собственную базу.

Ссора дружбе не помеха

Не остались без внимания и недавние события в Сохе – на кыргызско-узбекской границе, где произошел конфликт местных жителей. Эта тема, всколыхнувшая общественность, также оказалась в повестке заседания политического актива региона с участием президента.

"В последние годы нам удалось решить многие проблемные вопросы на границе с соседними странами. События в Сохе не должны повлиять на нашу дружбу с кыргызским народом, наши взаимные поездки и общие планы. Нам нужно быть спокойными, терпеливыми, сострадательными. Соседство - на тысячи лет. Наши народы должны жить бок о бок и уважать друг друга", — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Новый импульс для региона

Стоит заметить что узбекская сторона оперативно отреагировала на локальный инцидент. Сразу же в регион была направлена спецкомиссия для установления всех обстоятельств конфликта и урегулирования ситуации вместе с кыргызстанскими коллегами. Лидеры двух стран обсудили случившееся по телефону для выработки мер по налаживанию ситуации. Не обошлось и без кадровых решений - в Сохском районе был назначен новый хоким.

Помимо общественно-политических и кадровых вопросов обсуждалась экономическая ситуация в регионе. Отдельное внимание уделено программе благоустройства. На нее государство в ближайшие три года планирует выделить 500 млрд сумов. На эти средства будут отремонтированы медучреждения, школы и дороги, а больницы обеспечат соответствующим оборудованием и реанимобилями.

Еще один актуальный вопрос — сокращение бедности. Так, до конца текущего года стоит задача улучшить материальное состояние более 43 тысяч ферганских семей.

Логическим продолжением поездки главы государства в Ферганскую долину стали несколько поручений и проектов. В частности, Шавкат Мирзиёев на три месяца направил в регион бизнес-омбудсмена Дилмурода Касимова, который должен изучить ситуацию на месте, рассмотреть имеющиеся у предпринимателей системные проблемы, а также проанализировать взаимодействие бизнеса с банками и правоохранительной системой. Главная цель – создать благоприятные условия для развития предпринимательства и помочь в создании новых рабочих мест.

Кроме того, озвучены планы по реализации крупного инфраструктурного проекта – запуска кольцевой железной дороги, которая свяжет все три области Ферганской долины. Стоимость магистрали оценивается в 45 миллионов долларов, а запуск дороги намечен на первый квартал 2021 года.