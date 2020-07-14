Мирзиёев наградил бывшего главу ЕБРР орденом Дружбы

В указе о награждении подчеркнуты заслуги Сумы Чакрабарти в реализации инвестиционных проектов по модернизации промышленности и инфраструктуры в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Глава Узбекистана подписал указ о награждении бывшего президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сумы Чакрабарти орденом "Дустлик" (пер. с узб. — "Дружба"). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Чакрабарти имеет заслуги в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.

В документе также подчеркнут личный вклад Чакрабарти в повышение эффективности социально-экономических реформ, осуществляемых в Узбекистане.

Кроме того, Мирзиёев оценил содействие Чакрабарти в реализации инвестиционных проектов по модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержке процессов формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды в стране.

Ранее орденом Дружбы был награжден заместитель главы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер.