Мирзиёев наградил вице-президента Всемирного банка орденом Дружбы

В указе о награждении подчеркнуты заслуги Сирила Мюллера в проведении коренных преобразований в банковско-финансовой, налогово-бюджетной, аграрной и других сферах.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Глава Узбекистана подписал указ о награждении заместителя главы Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера орденом "Дустлик" (пер. с узб. - "Дружба"). Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Мюллер имеет заслуги в развитии сотрудничества Узбекистана с группой Всемирного банка. В документе подчеркнуты заслуги Мюллера в проведении коренных преобразований в банковско-финансовой, налогово-бюджетной, аграрной и других сферах.

Награда присуждена вице-президенту Всемирного банка также за активную деятельность по повышению международного авторитета Узбекистана и поддержке инициатив, направленных на укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в регионе Центральной Азии.

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Напомним, чуть больше месяца назад совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление правительству Узбекистана кредита на $239 млн на развитие системы водоснабжения.

По данным финансового учреждения, проект охватит более 500 тысяч человек в трех регионах страны - Каракалпакстане, Сырдарьинской и Самаркандской областях.

Ожидается, что также правительство Швейцарии в рамках проекта предоставит правительству Узбекистана грант на $7,8 млн, добавили в представительстве ВБ.