Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08 процента голосов.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко в понедельник провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

В Беларуси в воскресенье прошли выборы главы государства. Александр Лукашенко, один из пяти кандидатов на пост, заручился поддержкой абсолютного большинства избирателей (по предварительным данным — 80,08 процента) и обеспечил себе право на шестой президентский срок. Ранее в понедельник Мирзиёев направил ему послание.

В начале телефонной беседы узбекский лидер еще раз поздравил зарубежного коллегу "с уверенной победой" и пожелал ему "новых, больших успехов в деле обеспечения устойчивого развития и процветания Беларуси".

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и взаимодействия в рамках региональных организаций, отметили положительную динамику развития узбекско-белорусских многоплановых отношений, прежде всего практического сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Также президенты договорились об активизации диалога в рамках совместной Межправительственной комиссии.

Напомним, окончательные итоги выборов президента Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить в пятницу.

По предварительным данным, на втором месте — Светлана Тихановская, которую поддержали 10,09 процента избирателей (587 411 человек), далее идут Анна Канопацкая (1,68 процента), Андрей Дмитриев (1,21 процента), Сергей Черечень (1,15 процента). Против всех выступили 267 628 избирателей (4,6 процента). На данный момент явка составила 84,17 процента.