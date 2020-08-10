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Шавкат Мирзиёев поздравил президента Беларуси с победой на выборах

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200810/14741852/Shavkat-Mirziev-pozdravil-prezidenta-Belarusi-s-pobedoy-na-vyborakh.html

Лидер Узбекистана выразил уверенность, что дальнейшая практическая реализация договоренностей между двумя странами наполнит двусторонние отношения конкретным содержанием – важными проектами кооперации в отраслях экономики и программами гуманитарного обмена.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Глава Узбекистана поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

"Высокая явка избирателей и результаты голосования еще раз продемонстрировали огромное доверие народа к Александру Лукашенко, его сплоченность и полную поддержку продолжению эффективных реформ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение устойчивого экономического роста в стране," - отметил глава республики в своем послании.

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что дальнейшая практическая реализация договоренностей между Узбекистаном и Беларусью наполнит двусторонние отношения конкретным содержанием – важными проектами кооперации в отраслях экономики и программами гуманитарного обмена.

© Sputnik / Антон Денисов
Выборы президента Беларуси состоялись — что отметил наблюдатель из Узбекистана

Мирзиёев пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а дружественному народу страны – мира и процветания.

Ранее с переизбранием на пост президента главу Беларуси поздравил Владимир Путин.

Выборы главы государства прошли в воскресенье. Проголосовали в общей сложности более 5 миллионов 790 тысяч граждан страны, явка составила 84,23%. По предварительным подсчетам, за действующего президента Беларуси свой голос отдали более 4 миллионов 652 тысяч человек или 80,23% избирателей.

После закрытия избирательных участков в Минске прошли несанкционированные акции протеста. Чтобы подавить беспорядки, стражи порядка применяли спецсредства.

Теги:
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, поздравление, Беларусь, выборы президента



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