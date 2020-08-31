23:10 31 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Шавкат Мирзиёев поздравил ветеранов с праздником

Кто из лидеров стран поздравил Шавката Мирзиёева с Днем независимости

Пресс-служба
Политика
Получить короткую ссылку
56711
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200831/14879820/Kto-iz-liderov-stran-pozdravil-Shavkata-Mirzieva-s-Dnem-nezavisimosti.html

Все лидеры пожелали народу Узбекистана благополучия и процветания, а президенту страны - здоровья и успехов на государственной деятельности.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Главы ряда стран поздравили президента Узбекистана Шавката Мирзёева с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Свои поздравления в адрес Мирзиёева направили президент РФ Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин, президенты США - Дональд Трамп, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Киргизии - Сооронбай Жээнбеков, Турции - Тайип Эрдоган, Туркмении - Гурбангулы Бердымухамедов, Таджикистана - Эмомали Рахмон.

"Российско-узбекистанские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее наращивать многоплановые двусторонние связи – на благо наших дружественных народов", - написал главе Узбекистана Владимир Путин.

В свою очередь, Цзиньпин выразил готовность вместе с Мирзиеевым "прилагать усилия к достижению новых результатов в развитии китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнерства на благо двух стран и народов".

"Я высоко ценю наше расширяющееся партнерство, которое за последний год только углублялось, даже несмотря на глобальные вызовы. Я ценю Вашу инициативу по укреплению связей между странами Центральной Азии и улучшению сотрудничества и взаимосвязей с Афганистаном", - отметил в поздравлении президент США Дональд Трамп.

Сколько узбекистанцы будут отдыхать на День независимости — календарь >>

Все лидеры пожелали народу Узбекистана благополучия и процветания, а президенту страны - здоровья и успехов на государственной деятельности.

Теги:
поздравление, поздравления, праздничные дни, праздник, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, День независимости, День независимости, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Участники протеста против ограничений из-за COVID-19 в Берлине
В Берлине прошла массовая акция против ограничений из-за COVID-19 — фото
Как Россия помогает странам ближнего зарубежья бороться с COVID-19 — видео
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться