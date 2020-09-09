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Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана встретились в Москве — итоги переговоров

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200909/14941893/Glavy-MID-Uzbekistana-i-Kyrgyzstana-vstretilis-v-Moskve--itogi-peregovorov.html

Напомним: узбекская делегация участвует в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которая проходит в Москве 9-10 сентября.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Москве состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с его кыргызским коллегой Чингизом Айдарбековым.

Лавров и Камилов проведут переговоры на полях заседания СМИД ШОС >>

Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере политики, торговли, экономики, инвестиций и культуры.

Кроме того, министры затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

В ходе беседы Камилов и Айдарбеков также отметили позитивные итоги встреч на уровне правительственных делегаций, которые прошли 26-27 августа в Ташкенте.

Участок кыргызско-узбекской границы в Ала-Букинском районе открыт
© Sputnik / Стрингер
Узбекистан и Кыргызстан согласовали почти 100 километров границы

Напомним, что Узбекистан и Кыргызстан достигли продвижений в вопросе делимитации государственных границ. 

Последнее десятилетие республики находятся в разногласиях, связанных с неопределенностью линии госграницы, которая оставалась неделимитированной после распада СССР. Однако к настоящему времени страны согласовали уже около 100 километров границы.

Одной из важных тем для обсуждения в рамках переговоров Камилова и Айдарбекова стала подготовка к третьей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Кыргызстане.

Стороны рассмотрели предложения по срокам предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и форматах, а также другие актуальные вопросы узбекско-кыргызского сотрудничества.

Теги:
Россия, Москва, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов, Кыргызстан, Узбекистан



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