Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с победой на выборах

В ходе разговора лидеры государств рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава Узбекистана поздравил по телефону лидера Таджикистана с убедительной победой на прошедших накануне выборах президента страны и пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского таджикского народа, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

В ходе разговора лидеры государств рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Президенты приветствовали принятие совместного заявления глав Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по ситуации в Кыргызской Республике.

В завершение разговора подчеркнута взаимная приверженность развитию долгосрочного и полномасштабного сотрудничества наших стран.

Сегодня подвели итоги президентских выборов в Таджикистане. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, набрав 90,92% голосов при явке 85,39%.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было.

Соперники действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на прошедших выборах главы республики набрали от 1% до 3%, сообщил журналистам председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода.