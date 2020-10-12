16:29 12 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев поздравил Эмомали Рахмона с победой на выборах

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
Получить короткую ссылку
144 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201012/15164461/Shavkat-Mirziev-pozdravil-Emomali-Rakhmona-s-pobedoy-na-vyborakh.html

В ходе разговора лидеры государств рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Глава Узбекистана поздравил по телефону лидера Таджикистана с убедительной победой на прошедших накануне выборах президента страны и пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского таджикского народа, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

В ходе разговора лидеры государств рассмотрели актуальные аспекты дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Президенты приветствовали принятие совместного заявления глав Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по ситуации в Кыргызской Республике.

В завершение разговора подчеркнута взаимная приверженность развитию долгосрочного и полномасштабного сотрудничества наших стран.

Выборы президента Таджикистана
© Sputnik / Амир Исаев
Выборы президента Таджикистана: проголосовал уже каждый пятый гражданин

Сегодня подвели итоги президентских выборов в Таджикистане. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, набрав 90,92% голосов при явке 85,39%.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было. 

Соперники действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона на прошедших выборах главы республики набрали от 1% до 3%, сообщил журналистам председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода.

Теги:
поздравление, победа, выборы президента, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Определить COVID-19 по запаху: как собак обучают выявлять инфекцию — фото
На пути к мирному урегулированию: поможет ли режим прекращения огня в Карабахе?
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться