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Си Цзиньпин посетит Узбекистан — как идет подготовка к его визиту

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201014/15184510/Si-Tszinpin-posetit-Uzbekistan--kak-idet-podgotovka-k-ego-vizitu.html

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в среду провел совещание по проектам, реализуемым совместно с КНР и Южной Кореей.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Узбекистан с государственным визитом, следует из сообщения пресс-службы президента Шавката Мирзиёева.

Узбекский лидер в среду провел совещание по проектам, реализуемым совместно с КНР и Южной Кореей.

"Идет подготовка к предстоящему государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну", — говорится в публикации. Даты пока не уточняются. Впервые он посетил Узбекистан с госвизитом в июне 2016 года. В июле 2020-го выразил готовность вновь побывать в республике.

Как рассказали в пресс-службе Мирзиёева по итогам совещания, товарооборот Узбекистана с Китаем за восемь месяцев 2020 года составил четыре миллиарда долларов, а с Южной Кореей — 1,4 миллиарда.

"Президент отметил наличие ряда возможностей для наращивания сотрудничества с этими странами, подчеркнув недостаточность текущих результатов. Подвергнуто критике выполнение дорожных карт и отсутствие системной работы в этом направлении", — говорится в публикации.

Пресс-служба NEWS.CN
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Мирзиёев напомнил, что Китай и Южная Корея являются крупными инвесторами экономики Узбекистана: за последние три года было освоено 3,9 миллиарда долларов капиталовложений из КНР и 850 миллионов долларов — из Южной Кореи. Однако реализация некоторых инвестпроектов затягивается.

Глава республики поручил ускорить отстающие проекты и возобновить приостановленные. Кроме того, Министерству инвестиций и внешней торговли предстоит сформировать новые проекты, направленные на привлечение прямых инвестиций из Китая и Южной Кореи.

Теги:
политика, Экономика, Узбекистан, Южная Корея, Китай, Си Цзиньпин



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