Си Цзиньпин посетит Узбекистан — как идет подготовка к его визиту

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Узбекистан с государственным визитом, следует из сообщения пресс-службы президента Шавката Мирзиёева.
Узбекский лидер в среду провел совещание по проектам, реализуемым совместно с КНР и Южной Кореей.
"Идет подготовка к предстоящему государственному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну", — говорится в публикации. Даты пока не уточняются. Впервые он посетил Узбекистан с госвизитом в июне 2016 года. В июле 2020-го выразил готовность вновь побывать в республике.
Как рассказали в пресс-службе Мирзиёева по итогам совещания, товарооборот Узбекистана с Китаем за восемь месяцев 2020 года составил четыре миллиарда долларов, а с Южной Кореей — 1,4 миллиарда.
"Президент отметил наличие ряда возможностей для наращивания сотрудничества с этими странами, подчеркнув недостаточность текущих результатов. Подвергнуто критике выполнение дорожных карт и отсутствие системной работы в этом направлении", — говорится в публикации.
Глава республики поручил ускорить отстающие проекты и возобновить приостановленные. Кроме того, Министерству инвестиций и внешней торговли предстоит сформировать новые проекты, направленные на привлечение прямых инвестиций из Китая и Южной Кореи.