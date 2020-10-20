Мирзиёев принял генерала США Маккензи

Стороны обсудили противодействие глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, обменялись мнениями касательно поддержки мирного процесса в Афганистане и оказания практического содействия экономическому восстановлению этой страны.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, прибывшего в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-служба президента Узбекистана
Генерал Кеннет Маккензи
Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-американских отношений и региональной повестки. Особое внимание уделили противодействию глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности.
Обменялись мнениями касательно поддержки мирного процесса в Афганистане и оказания практического содействия экономическому восстановлению этой страны.
Рассмотрели также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.