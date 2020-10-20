00:04 21 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Президент Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи

Мирзиёев принял генерала США Маккензи

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
33510
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/14/15222880.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201020/15223188/Mirziev-prinyal-generala-SShA-Makkenzi.html

Стороны обсудили противодействие глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, обменялись мнениями касательно поддержки мирного процесса в Афганистане и оказания практического содействия экономическому восстановлению этой страны.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, прибывшего в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Генерал Кеннет Маккензи
Пресс-служба президента Узбекистана
Генерал Кеннет Маккензи

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-американских отношений и региональной повестки. Особое внимание уделили противодействию глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности.

Обменялись мнениями касательно поддержки мирного процесса в Афганистане и оказания практического содействия экономическому восстановлению этой страны.

Рассмотрели также вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Теги:
президент Узбекистана, сотрудничество, США, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
Третья вакцина от коронавируса из России
Новая вакцина от коронавируса из России — в чем уникальность препарата
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться