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Назначены заместители директора Антикоррупционного агентства

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Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (397)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201103/15317897/Naznacheny-zamestiteli-direktora-Antikorruptsionnogo-agentstva.html

Посты заняли Умида Тухташева и Талъатжон Хайдаров. Тухташева будет отвечать за связи с общественностью, работу с обращениями и международное сотрудничество, Хайдаров — за анализ и мониторинг системы противодействия коррупции.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителей директора Агентства по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Посты заняли Умида Тухташева и Талъатжон Хайдаров. Тухташева будет отвечать за связи с общественностью, работу с обращениями и международное сотрудничество, Хайдаров — за анализ и мониторинг системы противодействия коррупции.

Умида Тухташева родилась в 1978 году. В 2003-м окончила Ташкентский государственный юридический институт. Ранее работала деканом факультета уголовного правосудия ТГЮУ.

Умида Тухташева
Агентство по противодействию коррупции РУз
Умида Тухташева

Талъатжон Хайдаров родился в 1980 году. В 2001-м окончил Ташкентский государственный юридический институт. До назначения работал начальником отдела по обеспечению внутренней безопасности Антикоррупционного агентства.

Талъатжон Хайдаров
Агентство по противодействию коррупции РУз
Талъатжон Хайдаров

Агентство по противодействию коррупции было создано в конце июня 2020 года. Оно подчиняется только президенту и подотчетно палатам Олий Мажлиса.

Возглавляет ведомство Акмал Бурханов, экс-председатель Общенационального движения "Юксалиш".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (397)
Теги:
назначение, назначения, Агентство по противодействию коррупции



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