Назначены заместители директора Антикоррупционного агентства

Посты заняли Умида Тухташева и Талъатжон Хайдаров. Тухташева будет отвечать за связи с общественностью, работу с обращениями и международное сотрудничество, Хайдаров — за анализ и мониторинг системы противодействия коррупции.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил заместителей директора Агентства по противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Посты заняли Умида Тухташева и Талъатжон Хайдаров. Тухташева будет отвечать за связи с общественностью, работу с обращениями и международное сотрудничество, Хайдаров — за анализ и мониторинг системы противодействия коррупции.

Умида Тухташева родилась в 1978 году. В 2003-м окончила Ташкентский государственный юридический институт. Ранее работала деканом факультета уголовного правосудия ТГЮУ.

Агентство по противодействию коррупции РУз Умида Тухташева

Талъатжон Хайдаров родился в 1980 году. В 2001-м окончил Ташкентский государственный юридический институт. До назначения работал начальником отдела по обеспечению внутренней безопасности Антикоррупционного агентства.

Агентство по противодействию коррупции РУз Талъатжон Хайдаров

Агентство по противодействию коррупции было создано в конце июня 2020 года. Оно подчиняется только президенту и подотчетно палатам Олий Мажлиса.

Возглавляет ведомство Акмал Бурханов, экс-председатель Общенационального движения "Юксалиш".