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Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили проекты экономической кооперации

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201112/15385263/Lidery-Uzbekistana-i-Kazakhstana-obsudili-proekty-ekonomicheskoy-kooperatsii.html

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и регионального взаимодействия.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Состоялся телефонный разговор глав Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и регионального взаимодействия.

"Отмечена важность дальнейшего продвижения проектов экономической кооперации в приоритетных отраслях, включенных в дорожную карту взаимовыгодного практического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", - информируется в релизе.
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Стороны договорились о намерении продолжать налаживание активных контактов на уровне регионов и бизнеса. К тому же в ближайшей перспективе запланировано расширение культурно-гуманитарных связей между республиками.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по развитию ситуации в регионе Центральной Азии, а также углублению диалога в рамках международных и региональных организаций, включая СНГ и ШОС.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, президент, Казахстан, Узбекистан



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