Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили проекты экономической кооперации

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Состоялся телефонный разговор глав Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и регионального взаимодействия.

"Отмечена важность дальнейшего продвижения проектов экономической кооперации в приоритетных отраслях, включенных в дорожную карту взаимовыгодного практического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", - информируется в релизе.

Стороны договорились о намерении продолжать налаживание активных контактов на уровне регионов и бизнеса. К тому же в ближайшей перспективе запланировано расширение культурно-гуманитарных связей между республиками.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по развитию ситуации в регионе Центральной Азии, а также углублению диалога в рамках международных и региональных организаций, включая СНГ и ШОС.