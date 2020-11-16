Шавкат Мирзиёев рассмотрел ход реформ в геологической сфере

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам модернизации сферы геологии, привлечения инвестиций и расширения геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба главы государства.
На встрече были обсуждены основные задачи на ближайший период по последовательному продолжению работы в этом направлении, повышению инвестиционной привлекательности сферы и реформированию государственных предприятий.
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Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость значительного расширения минерально-сырьевой базы в 2021-2022 годах за счет увеличения объема геологоразведочных работ.
Также была отмечена важность широкого привлечения иностранных инвесторов к онлайн-аукциону по 31 участку и месторождению стратегических полезных ископаемых.
"Половина работы в геологической сфере должна быть направлена на занятие инвестициями. Без привлечения инвестиций ситуацию в геологии не изменить. Вместо беспредметных планов, обещающих результат в отдаленном будущем, необходимы краткосрочные, конкретные и результативные планы", - заявил президент.
На совещании была поставлена задача разработать совместно с ведущими аудиторскими и консалтинговыми компаниями "дорожные карты" трансформации действующих в сфере государственных предприятий.