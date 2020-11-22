Мирзиёев присвоил высший дипломатический ранг постпреду Узбекистана при ООН

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Глава республики подписал указ о присвоении нового статуса постоянному представителю Узбекистана Бахтиёру Ибрагимову.
Дипломат получил высший ранг — чрезвычайного и полномочного посла.
Об этом сообщает ИА "Дунё".
Бахтиёр Ибрагимов работает в системе МИД с 1992 года. За годы своей дипломатической службы он занимал различные должности: работал в посольствах Узбекистана в США и Южной Корее, был послом республики в ОАЭ.
В мае 2017 года был назначен постоянным представителем Узбекистана при ООН (Нью-Йорк).
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В июне 2019-го в ходе заседания 73-й сессии Генассамблеи ООН Узбекистан был впервые избран заместителем председателя сессии (вплоть до ее закрытия в сентябре этого года).
В сентябре того же года Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.