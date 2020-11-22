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Мирзиёев присвоил высший дипломатический ранг постпреду Узбекистана при ООН

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Бахтиёр Ибрагимов работает в дипломатической сфере уже более 20 лет. Постоянным представителем республики в ООН он стал в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Глава республики подписал указ о присвоении нового статуса постоянному представителю Узбекистана Бахтиёру Ибрагимову.

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Дипломат получил высший ранг — чрезвычайного и полномочного посла. 

Об этом сообщает ИА "Дунё". 

Бахтиёр Ибрагимов работает в системе МИД с 1992 года. За годы своей дипломатической службы он занимал различные должности: работал в посольствах Узбекистана в США и Южной Корее, был послом республики в ОАЭ. 

В мае 2017 года был назначен постоянным представителем Узбекистана при ООН (Нью-Йорк).

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В июне 2019-го в ходе заседания 73-й сессии Генассамблеи ООН Узбекистан был впервые избран заместителем председателя сессии (вплоть до ее закрытия в сентябре этого года).

В сентябре того же года Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

Теги:
Узбекистан, Постоянное представительство ООН, дипломат, Шавкат Мирзиёев



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