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Зал заседаний. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Усилия Узбекистана признаны на международном уровне - ООН

© Sputnik / Алексей Бойцов
В мире
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Избрание представителя республики заместителем председателя сессии Генассамблеи ООН является свидетельством международного признания усилий Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД страны.

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Напомним, 4 июня в ходе заседания 73-й сессии Генассамблеи ООН Узбекистан был впервые избран заместителем председателя сессии и продолжит свою деятельностью в данном качестве до ее закрытия в сентябре 2020 года.

Избрание представителя республики заместителем председателя сессии ГА ООН является свидетельством международного признания усилий Узбекистана.

В их числе принятие Генассамблеей исторических резолюций по Центральной Азии и по просвещению и религиозной толерантности, создание Многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН. 

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Как мы уже сообщали, глава МИД, Абдулазиз Камилов будет участвовать в министерских встречах в формате "Центральная Азия - США" и в совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Запланированы также встречи с руководителями зарубежных делегаций.

Теги:
Нью-Йорк, Узбекистан, Генассамблея ООН



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