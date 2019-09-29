Усилия Узбекистана признаны на международном уровне - ООН

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД страны.

Напомним, 4 июня в ходе заседания 73-й сессии Генассамблеи ООН Узбекистан был впервые избран заместителем председателя сессии и продолжит свою деятельностью в данном качестве до ее закрытия в сентябре 2020 года.

Избрание представителя республики заместителем председателя сессии ГА ООН является свидетельством международного признания усилий Узбекистана.

В их числе принятие Генассамблеей исторических резолюций по Центральной Азии и по просвещению и религиозной толерантности, создание Многопартнерского Трастового фонда для Приаралья под эгидой ООН.

Камилов возглавит делегацию Узбекистана на сессии ООН >>

Как мы уже сообщали, глава МИД, Абдулазиз Камилов будет участвовать в министерских встречах в формате "Центральная Азия - США" и в совещаниях по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Запланированы также встречи с руководителями зарубежных делегаций.