Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского коридора

Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Исламской Республики Афганистан, сообщила пресс-служба Шавката Мирзиёева.

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Главы государств рассмотрели современное состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы региональной повестки.

Ашраф Гани от имени многонационального народа Афганистана выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за всестороннюю поддержку межафганского мирного процесса и практическую помощь в социально-экономическом развитии страны, в том числе в период борьбы с коронавирусом.

Стороны отметили нарастающую динамику узбекско-афганского сотрудничества.

Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.

Прорабатываются вопросы совершенствования правовой базы, расширения сети торговых домов и формирования пакета новых проектов кооперации для достижения двукратного роста торговли.

Состоялся ряд важных совместных мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, в октябре этого года впервые в Афганистане на государственном уровне проведен праздник узбекского языка. Кроме того, продолжается подготовка афганских специалистов на базе Образовательного центра в городе Термезе, а также осуществляются важные программы в области здравоохранения.

Президенты высоко оценили основные результаты состоявшейся на прошлой неделе Женевской международной конференции по Афганистану.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления региональной взаимосвязанности, продвижения приоритетных проектов, направленных на интеграцию Афганистана в международные торгово-экономические связи.

Достигнута договоренность о направлении совместного обращения в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов в целях поддержки практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора. Согласованы вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке "Сурхан – Пули Хумри".