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Ташкент и Кабул обратятся к странам за поддержкой проекта Трансафганского коридора

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201202/15522528/Tashkent-i-Kabul-obratyatsya-k-stranam-za-podderzhkoy-proekta-Transafganskogo-koridora.html

Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Исламской Республики Афганистан, сообщила пресс-служба Шавката Мирзиёева.

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Главы государств рассмотрели современное состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные вопросы региональной повестки.

Кабул
Sputnik / Aleksandr Khrolenko
Кабул хочет стать одним из городов-побратимов Ташкента

Ашраф Гани от имени многонационального народа Афганистана выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за всестороннюю поддержку межафганского мирного процесса и практическую помощь в социально-экономическом развитии страны, в том числе в период борьбы с коронавирусом.

Стороны отметили нарастающую динамику узбекско-афганского сотрудничества.

Несмотря на последствия пандемии, заметно выросли объемы взаимного товарооборота, активизировались бизнес-обмены. Создан международный торговый центр "Термез" с уникальными возможностями для предпринимателей двух стран.

Прорабатываются вопросы совершенствования правовой базы, расширения сети торговых домов и формирования пакета новых проектов кооперации для достижения двукратного роста торговли.

Состоялся ряд важных совместных мероприятий в гуманитарной сфере. В частности, в октябре этого года впервые в Афганистане на государственном уровне проведен праздник узбекского языка. Кроме того, продолжается подготовка афганских специалистов на базе Образовательного центра в городе Термезе, а также осуществляются важные программы в области здравоохранения.

Тепловоз с грузовыми вагонами
© Sputnik / Александр Кондратюк
Узбекистан и ОЭС обсудили перспективы создания Трансафганского коридора

Президенты высоко оценили основные результаты состоявшейся на прошлой неделе Женевской международной конференции по Афганистану.

Подчеркнута важность дальнейшего укрепления региональной взаимосвязанности, продвижения приоритетных проектов, направленных на интеграцию Афганистана в международные торгово-экономические связи.

Достигнута договоренность о направлении совместного обращения в адрес ведущих стран и международных финансовых институтов в целях поддержки практической реализации проекта строительства Трансафганского железнодорожного коридора. Согласованы вопросы ускорения проекта по возведению линии электропередач на участке "Сурхан – Пули Хумри".

Теги:
телефонный разговор, сотрудничество, Узбекистан, Афганистан



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