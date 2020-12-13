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Мирзиёев посетил текстильную фабрику в технопарке "Ургенч"

Пресс-служба президента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20201213/15590931/Mirziev-posetil-tekstilnuyu-fabriku-v-tekhnoparke-Urgench.html

Предприятие выпускает одежду для детей и взрослых свыше 100 наименований, в том числе из джинсовой ткани. Отмечается, что на экспорт идет 75% товаров от общего объема.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев осмотрел новый технопарк, созданный в Ургенче, сообщает пресс-служба президента.

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Технологический комплекс открылся в мае этого года. Позднее на его территории заработали два предприятия – Oq oltin mega tekstil по изготовлению одежды и Great Khorezm по производству различных металлических изделий.

Пресс-служба президента
Мирзиёев посетил текстильную фабрику в технопарке "Ургенч"

На текстильной фабрике установлено современное оборудование, завезенное из Германии, Италии и Турции. Предприятие выпускает одежду для детей и взрослых свыше 100 наименований, в том числе из джинсовой ткани. Отмечается, что на экспорт идет 75% товаров от общего объема.

Пресс-служба президента
Мирзиёев посетил текстильную фабрику в технопарке "Ургенч"

По данным пресс-службы, в компании Oq oltin mega tekstil трудятся 400 женщин из Ургенча и Хивы, Янгиарыкского, Ханкинского и Ургенчского районов. Глава государства побеседовал с коллективом.

"Мы прилагаем большие усилия для обеспечения работой людей, особенно женщин и молодежи. Именно в этом цель моей поездки в Хорезм", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что после выхода на полную мощность комплекс будет выпускать товары на 87 миллиардов сумов и экспортировать на $5,8 миллиона в год.

Теги:
текстильная продукция, текстильная фабрика, текстиль, Ургенч, Шавкат Мирзиёев



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