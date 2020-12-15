Министр финансов Японии награжден орденом "Дустлик"

Награда была вручена Таро Асо за неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между странами.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Накануне в рамках визита правительственной делегации в Токио состоялась встреча заместителя премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова с зампремьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщают в пресс-службе МИВТ.

В качестве примера успешного сотрудничества был рассмотрен проект "Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства", реализуемый с привлечением финансовых средств Японского агентства международного сотрудничества. С его помощью были воплощены 492 инвестпроекта в агропромышленном секторе и создано свыше 11 тысяч новых рабочих мест в сельской местности Узбекистана.

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В завершение встречи состоялась церемония вручения заместителю премьер-министра Японии Таро Асо ордена "Дустлик" за неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Японией.