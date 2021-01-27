Главу Ферганской области исключили из комитета Сената

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Совет Сената Олий Мажлиса решил исключить хокима Ферганской области Хайруллу Хайтбаевича Бозорова из числа членов комитета Сената по вопросам обороны и безопасности, сообщает информагентство UzA.

Свое решение сенаторы подкрепили законодательно: оно принято в соответствии со статьей 16 Конституционного Закона Республики Узбекистан "О Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан", статьей 6 Закона Республики Узбекистан "О Регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистана".

Напомним, 25 сентября 2020 года Хайрулла Бозоров по представлению президента утвержден на должность хокима Ферганской области, которую прежде освободил Шухрат Ганиев. До этого назначения Бозоров руководил администрацией Наманганской области.