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Министерство иностранных дел России

Асадов и Руденко обсудили подготовку визита Мирзиёева в Россию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210204/15934415/Asadov-i-Rudenko-obsudili-podgotovku-vizita-Mirzieva-v-Rossiyu.html

Государственный визит президента Узбекистана в РФ был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов обсудили подготовку предстоящего государственного визита в РФ президента Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе МИД.

Встреча состоялась в четверг.

Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев
Sputnik / Дильшода Рахматова
Тюрденев: перенос визита Мирзиёева в РФ позволит лучше подготовиться
"Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию", — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обговорили подготовку второго заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял, что этот шаг даст возможность более тщательно подготовить солидный пакет документов, которые планируется подписать.

Теги:
Андрей Руденко, Ботиржон Асадов, подготовка к визиту, внешняя политика, политика, Узбекистан, Россия



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