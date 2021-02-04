Асадов и Руденко обсудили подготовку визита Мирзиёева в Россию

Государственный визит президента Узбекистана в РФ был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов обсудили подготовку предстоящего государственного визита в РФ президента Шавката Мирзиёева, сообщили в пресс-службе МИД.

Встреча состоялась в четверг.

"Особое внимание уделено подготовке совместных мероприятий на высшем уровне, в том числе предстоящего государственного визита президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию", — говорится в публикации.

Кроме того, стороны обговорили подготовку второго заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и РУз.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял, что этот шаг даст возможность более тщательно подготовить солидный пакет документов, которые планируется подписать.