Ташкент предложил странам ЕАЭС вместе строить Трансафганскую железную дорогу

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправсовета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.
РУз с декабря 2020 года является наблюдателем при союзе.
"Перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, является совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство Трансафганской железной дороги", — сказал Арипов в ходе своего выступления. Его цитирует РИА Новости.
По его мнению, участие ЕАЭС в данном проекте позволит странам союза существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов и "самое главное — обеспечить выход на новые перспективные рынки сбыта".
Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана во вторник подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Согласно документу, проект планируется подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре.