Ташкент предложил странам ЕАЭС вместе строить Трансафганскую железную дорогу

Глава правительства РУз в пятницу впервые принимает участие в заседании Евразийского межправсовета, мероприятие проходит в Алматы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправсовета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.

РУз с декабря 2020 года является наблюдателем при союзе.

"Перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, является совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство Трансафганской железной дороги", — сказал Арипов в ходе своего выступления. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, участие ЕАЭС в данном проекте позволит странам союза существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов и "самое главное — обеспечить выход на новые перспективные рынки сбыта".

Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана во вторник подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Согласно документу, проект планируется подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре.

Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" в декабре 2018 года сообщала, что администрации железных дорог РУз, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект оценивается в пять миллиардов долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. По данным компании, новая магистраль станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.