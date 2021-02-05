19:25 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Укладка железнодорожного полотна

Ташкент предложил странам ЕАЭС вместе строить Трансафганскую железную дорогу

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
13110
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/05/15945439.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15945029/Tashkent-predlozhil-stranam-EAES-vmeste-stroit-Transafganskuyu-zheleznuyu-dorogu.html

Глава правительства РУз в пятницу впервые принимает участие в заседании Евразийского межправсовета, мероприятие проходит в Алматы.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на заседании Евразийского межправсовета предложил странам-участницам ЕАЭС присоединиться к строительству Трансафганской железной дороги.

РУз с декабря 2020 года является наблюдателем при союзе.

"Перспективным направлением сотрудничества, на наш взгляд, является совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство Трансафганской железной дороги", — сказал Арипов в ходе своего выступления. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, участие ЕАЭС в данном проекте позволит странам союза существенно снизить издержки, сократить сроки доставки грузов и "самое главное — обеспечить выход на новые перспективные рынки сбыта".

Власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана во вторник подписали дорожную карту по строительству железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Согласно документу, проект планируется подготовить в мае, а начать строительство дороги — уже в сентябре. 

Алевтина Кириллова
© из личного архива Алевтины Кирилловой
Мощный рывок: что даст Узбекистану Трансафганская железная дорога — Кириллова
Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари" в декабре 2018 года сообщала, что администрации железных дорог РУз, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар". Проект оценивается в пять миллиардов долларов. Он предполагает строительство магистрали протяженностью 573 километра и транзитным потенциалом до 20 миллионов тонн грузов в год. По данным компании, новая магистраль станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии.

Тема:
Узбекистан и ЕАЭС: перспективы возможной интеграции (74)
Теги:
Афганистан, Железная дорога, Узбекистан, ЕАЭС, Абдулла Арипов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Арипов: Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС на взаимовыгодных условиях
Арипов: ЕАЭС укрепляет свой авторитет на международной арене — видео
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться