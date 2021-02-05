Узбекистан и Сан-Марино установили дипломатические отношения

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках региональных и международных структур.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Документ об установлении дипломатических отношений между двумя государствами подписали Посол Республики Узбекистан в Итальянской Республике Отабек Акбаров и Посол Республики Сан-Марино в Итальянской Республике Даниэла Ротондаро, говорится на сайте МИД Узбекистане.

Договоренности вступят в силу после завершения соответствующих внутригосударственных процедур со стороны Сан-Марино.

Две страны решили установить дипломатические отношения, руководствуясь принципами Устава ООН и международного права, желая развивать дружеские отношения, а также укреплять связи в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

После церемонии подписания стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках региональных и международных структур.

В октябре 2019 года Узбекистан установил дипотношения с Гренадой. Церемония состоялась в посольстве Узбекистана в РФ. От имени правительств двух стран документ подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в РФ Олег Фирер.