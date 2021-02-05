23:15 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Подписание документов

Узбекистан и Сан-Марино установили дипломатические отношения

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210205/15948453/Uzbekistan-i-San-Marino-ustanovili-diplomaticheskie-otnosheniya.html

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках региональных и международных структур.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Документ об установлении дипломатических отношений между двумя государствами подписали Посол Республики Узбекистан в Итальянской Республике Отабек Акбаров и Посол Республики Сан-Марино в Итальянской Республике Даниэла Ротондаро, говорится на сайте МИД Узбекистане. 

Договоренности вступят в силу после завершения соответствующих внутригосударственных процедур со стороны Сан-Марино.

Две страны решили установить дипломатические отношения, руководствуясь принципами Устава ООН и международного права, желая развивать дружеские отношения, а также укреплять связи в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
Узбекистан установил дипломатические отношения с Непалом

После церемонии подписания стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках региональных и международных структур.

В октябре 2019 года Узбекистан установил дипотношения с Гренадой. Церемония состоялась в посольстве Узбекистана в РФ. От имени правительств двух стран документ подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Гренады в РФ Олег Фирер.

Теги:
подписание документов, дипломаты, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Малкина: надеемся, Узбекистан и ЕАЭС подпишут дорожную карту до июля
Малкина: надеемся, Узбекистан и ЕАЭС подпишут "дорожную карту" до июля
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться