Ташкент синхронизирует торговые обязательства перед ВТО и ЕС

Вице-премьер республики, глава МИВТ Сардор Умурзаков во вторник провел межведомственное совещание по вопросам согласования проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Власти Узбекистана синхронизируют обязательства в рамках переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) и подписанию нового соглашения с Евросоюзом, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) страны.

Вице-премьер Узбекистана, глава МИВТ Сардор Умурзаков во вторник провел межведомственное совещание по вопросам согласования проекта соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с ЕС.

"С учетом того, что Узбекистан в настоящее время находится в активной фазе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию, налаживание конструктивного диалога с европейской стороной в части синхронизации принимаемых республикой обязательств в рамках ВТО и СРПС является приоритетной задачей", — говорится в публикации на сайте МИВТ.

Руководителям министерств и ведомств даны поручения по активному участию в ходе очередного раунда переговоров, где будут рассмотрены вопросы торговли товарами и услугами, взаимных инвестиций, механизмов технического регулирования, применения санитарных и фитосанитарных мер.

В понедельник сообщалось , что седьмой раунд переговоров по новому СРПС состоится в онлайн-режиме 8-12 февраля.

Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывают подписать СРПС уже в 2020 году. Переговоры по новому документу начались в феврале 2019-го, шестой раунд состоялся в сентябре 2020-го также в онлайн-формате.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению страны в ВТО. В конце ноября 2017 года президент РУз Шавкат Мирзиёев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в ВТО. В июле 2019 года узбекская сторона передала в организацию обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. В июле прошлого года власти страны и ВТО в онлайн-режиме провели четвертое заседание переговорной группы после почти 15-летнего перерыва. По данным МИД, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

В декабре 2020 года РУз получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. На минувшей неделе премьер республики впервые принял участие в заседании Евразийского межправсовета, мероприятие прошло в Алматы. В ходе своего выступления Абдулла Арипов отметил растущий авторитет ЕАЭС на международной арене и рассказал, в каких сферах Узбекистан планирует развивать сотрудничество с объединением.