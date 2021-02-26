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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом

Главы Узбекистана и Турции обсудили Соглашение о преференциальной торговле

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В ходе дискуссии подчеркнули важность дальнейшего формирования условий для роста взаимного товарооборота и инвестиций, включая скорейшую подготовку и принятие Соглашения о преференциальной торговле.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев побеседовал по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в администрации главы Узбекистана.

Мирзиёев и Эрдоган провели телефонный разговор
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев и Эрдоган провели телефонный разговор

Лидер республики поздравил президента Турции с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов, а также мира, благополучия и процветания братскому турецкому народу. Мирзиёев отметил роль Эрдогана в обеспечении устойчивого развития Турции на современном этапе, повышении ее авторитета в мире.

Лидеры с удовлетворением отметили, что регулярные контакты на высшем уровне способствуют поддержанию высоких темпов узбекско-турецкого многопланового сотрудничества в условиях пандемии.

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Президент республики в очередной раз поблагодарил своего коллегу за поддержку и практическое содействие правительства Турции в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Узбекистане.

Стороны рассмотрели также ход реализации приоритетных совместных проектов в области торговли, промышленности, энергетики, инфраструктуры, транспорта, сельского хозяйства, программ образовательного и культурно-гуманитарного обмена

Ввод в эксплуатацию ТЭС
© Sputnik / Евгений Биятов
Узбекистан и Турция договорились о строительстве ТЭС к 2022 году

В ходе дискуссии главы государств подчеркнули важность дальнейшего формирования условий для роста взаимного товарооборота и инвестиций, включая скорейшую подготовку и принятие Соглашения о преференциальной торговле. Активизируется взаимодействие по изучению и внедрению передового турецкого опыта в вопросах совершенствования инвестиционного климата, опережающего индустриального развития регионов, эффективной организации деятельности специальных экономических зон.

При этом стороны отметили важность реализации ряда проектов в сфере образования, кинематографии, культуры и туризма.

Лидеры также обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий и контактов на высшем и высоком уровнях, в том числе рассмотрели ход подготовки к предстоящему саммиту Организации экономического сотрудничества.

Теги:
телефонный разговор, Президент, Турция, Узбекистан



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