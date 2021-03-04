Саммит ОЭС: какие инициативы выдвинул узбекский лидер

Мероприятие состоялось в четверг в формате видеоконференции. Председательствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта выступил на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщили в пресс-службе главы государства.

Мероприятие прошло в онлайн-режиме под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В саммите также приняли участие главы Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, премьер-министр Пакистана, генсек ОЭС, руководители региональных структур.

Пресс-служба президента Узбекистана Четырнадцатый саммит Организации экономического сотрудничества прошел в онлайн-формате. Следующее мероприятие решено провести в Туркменистане, к которому перешло председательство в ОЭС

Что предложил узбекский лидер

снять торговые и транспортные барьеры и ограничения, введенные в рамках карантинных мер против COVID-19, активнее цифровизировать торговлю и развивать электронную коммерцию, ускорить принятие регионального торгового соглашения;

расширить механизмы финансового сотрудничества для углубления промышленной кооперации между ведущими предприятиями стран-участниц ОЭС, провести региональный форум с участием ведущих банковских институтов;

совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН подготовить программу продбезопасности и представить ее на очередной встрече министров сельского хозяйства государств ОЭС, которая пройдет в Узбекистане в 2021 году ;

; разработать и принять среднесрочную стратегию для широкого привлечения передовых технологических решений и инвестиций, прежде всего в возобновляемую энергетику.

О чем еще говорил президент

Мирзиёев отметил, что Узбекистан заинтересован в развитии транспортных коридоров "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" и "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", маршрутов в направлении Турции и стран Европы.

Кроме того, подчеркнул важность строительства новой железной дороги "Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар", в том числе для интеграции Афганистана в региональные экономические процессы.

Помимо этого, глава республики обратил внимание участников саммита на важность объединения усилий в борьбе с глобальными последствиями изменения климата и необходимость усиления сотрудничества в сфере здравоохранения.

"Важные инициативы и конкретные предложения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева нашли полную поддержку лидеров стран объединения, прежде всего в вопросах усиления экономической взаимосвязанности регионов на Евразийском пространстве", — сообщили в пресс-службе.

Председательство в ОЭС переходит от Турции к Туркменистану. Узбекский лидер пожелал успехов президенту этой страны Гурбангулы Бердымухамедову.