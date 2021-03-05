20:42 05 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск
Срочно:
Олег Мальгинов

Назначен новый посол Российской Федерации в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политика
Получить короткую ссылку
21420
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/05/16141565.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20210305/16141651/Naznachen-novyy-posol-Rossiyskoy-Federatsii-v-Uzbekistane.html

Пост занял Олег Мальгинов. Ранее он работал на должности директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Узбекистане Олега Мальгинова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - информируется в документе.

Согласно данным МИД РФ, прежде Мальгинов трудился на должности директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства. Дипломат приступит к своим полномочиям в ближайшее время.

Другим указом лидер России освободил от этих обязанностей Владимира Тюрденева, занимавшего данный пост с ноября 2009 года.

Теги:
Владимир Путин, Указ, Посол, назначение, Посольство России в Узбекистане



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Музыкант во время выступления на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
"Феличита" вопреки всему: как проходит легендарный фестиваль песни в Сан-Ремо
Путин пошутил про “еще один дворец” - видео
"Приеду": Путин пошутил про еще один свой "дворец" — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться