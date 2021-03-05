Назначен новый посол Российской Федерации в Узбекистане

Пост занял Олег Мальгинов. Ранее он работал на должности директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Узбекистане Олега Мальгинова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Мальгинова Олега Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан", - информируется в документе.

Согласно данным МИД РФ, прежде Мальгинов трудился на должности директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) российского внешнеполитического ведомства. Дипломат приступит к своим полномочиям в ближайшее время.

Другим указом лидер России освободил от этих обязанностей Владимира Тюрденева, занимавшего данный пост с ноября 2009 года.