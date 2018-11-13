Брутер рассказал, почему Тереза Мэй скоро лишится своего поста

фото из личного архива Александра Сафонова Сафонов: у Терезы Мэй сейчас нет хороших вариантов

"Новые отношения – это отношения, в которых Москва будет выступать в качестве объекта, а ей будут рассказывать что, как и когда можно делать, но этих отношений не будет. Это вообще не имеет никакого отношения к Мэй, у нее есть собственные проблемы с Brexit'ом – его не поддерживают ни оппозиция, ни значительная часть ее собственной партии. И поэтому, когда она вновь обращается к российской теме, она еще раз показывает свою собственную слабость и неготовность выполнять принятые решения", – сказал Брутер в эфире радио Sputnik

По его словам, в России прекрасно понимают, что говорить с такими людьми по поводу новых отношений совершенно бесполезно. А сейчас очевидно, что Мэй не так долго будет занимать свой пост, и России уже нужно предполагать, кто будет следующим премьер-министром и какими будут отношения с Великобританией при следующей власти, отметил он.