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Психолог по семейным отношениям Шнара Наурызбаева
© Sputnik Казахстан

Психолог Наурызбаева рассказала, почему распадаются семьи

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Семейный психолог Шнара Наурызбаева считает, что чаще всего разводятся люди из неполных семей.

"Многие молодые люди не подготовлены к семейной жизни. У 90 процентов нет картинки семейной жизни, так как они сами растут в неполных семьях. Не видел отца, не знает, как строить отношения, то же самое касается и девушек, которые росли без отцов", — сообщила эксперт в эфире Sputnik Казахстан.

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Она обратила внимание на то, что разводятся не только те, кто прожил в браке от одного до двух лет. Также расходятся и пары, которые были вместе десятки лет.

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Наурызбаева отметила, что в настоящее время исказилась картина семьи: у людей изменились ценности, супруги порой не хотят слышать друг друга.

Что можно сделать, чтобы сохранить брак, слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Семья, Развод, свадьба, Брак



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