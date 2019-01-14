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Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова
© Sputnik / Сергей Пятаков

Камилов: встреча министров в Самарканде – историческое событие

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Первая встреча в формате "Индия – Центральная Азия", прошедшая в Самарканде, является историческим событием, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

"Встреча наша прошла очень успешно, мы приняли итоговый документ", — заявил глава МИД Узбекистана.

Он отметил, что подобная встреча — первая в таком широком формате.

"В Самарканде сегодня исторический день, мы впервые в истории собрались в таком формате. Мы подтвердили, что являемся частью одного единого, исторически глубоко интегрированного региона", — сказал Камилов.

Огромное значение, отметил министр, имеет и присоединение к этому процессу Афганистана.

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Встреча в формате "Индия – Центральная Азия" состоялась в Самарканде 13 января. В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Исламской Республики Афганистан, Республики Индия, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

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Теги:
Абдулазиз Камилов, Узбекистан, Самарканд



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