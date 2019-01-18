Дмитриев: Австралию в 1/8 с Узбекистаном может подвести недоанглийский футбол

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев анализирует матч сборной Узбекистана против Японии на Кубке Азии - 2019 и рассуждает о шансах национальной команды под руководством Эктора Купера в плей-офф.

По мнению эксперта, в матче с Японией, который закончился со счетом 2:1 в пользу футболистов из Страны восходящего солнца, сборная Узбекистана сыграла в свою силу.

"Все, что от команды требовалось, они сделали: быстро бегали, хорошо разбирались с соперником на флангах, иногда забегали вперед - так был забит первый мяч. Но Япония тоже все сделала грамотно. Этот матч - очередное доказательство того, что футбол - это игра, где один соперник забивает больше, а другой меньше", - пояснил Дмитриев.

Сборная Узбекистана заняла второе место в группе F и в 1/8 финала сыграет с командой Австралии. Встреча состоится 21 января в Аль-Айне.

"В последние годы Австралия играет очень рационально. Это такой недоделанный английский футбол. Его несостоятельность уже была продемонстрирована на чемпионате мира в России, когда ничего Австралия не могла противопоставить ни Франции, ни Дании. Сейчас этот рационализм может их подвести", - добавил Дмитриев.

Ранее сайт weglobalfootball.com пересчитал шансы вышедших в плей-офф команд выиграть Кубок Азии - 2019 и определил сборную Австралии в число фаворитов, а команду Узбекистана - в число возможных аутсайдеров турнира.