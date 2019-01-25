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Армен Гаспарян
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Гаспарян: власть в Венесуэле не имеет права быть слабой

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Власть в Венесуэле, вероятнее всего, устоит, другой вопрос — как долго, заметил политический эксперт, публицист Армен Гаспарян. Если будет дана слабина, все пойдет по кругу.

В Венесуэле уже несколько дней идут протесты. Все началось с попытки военного мятежа 21 января. Страна оказалась расколота на два лагеря: одни выступают за Николаса Мадуро, вступившего в должность президента 10 января. Другие — за Хуана Гуаидо, который 23 января заявил, что возложил на себя исполнение полномочий главы государства. Его поддержал президент США Дональд Трамп.

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Соединенные Штаты Америки много раз предпринимали попытки "вмешаться в дела суверенной страны", для них это "нормальная практика", отметил Армен Гаспарян.

Все дальнейшие события в Венесуэле будут зависеть от того, насколько жесткие действия предпримет руководство страны.

"Если сегодня будут задержаны абсолютно все лидеры вот этих движений по сокрушению Венесуэлы и отданы под суд со всеми вытекающими отсюда последствиями, я полагаю, что венесуэльской государственности ничего не будет грозить", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

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Теги:
США, протесты, Венесуэла



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