Артиков: мой родной Ташкент заслуживает звания "Город-герой"

Ученый подчеркнул, что Ленинград и Ташкент навеки связывают неразрывные узы, общая боль и общая победа.
Кроме того, напомнил историк, в первые дни войны именно в узбекскую столицу была перевезена ленинградская текстильная фабрика, которая затем снабжала фронт необходимым обмундированием.
"Я искренне считаю, что мой родной Ташкент, как и весь Узбекистан, должен быть вписан золотыми буквами в историю нашей общей победы. Ведь ни в одной стране мира не было, к примеру, такого факта, чтобы простой ташкентский кузнец Шамахмудов и его супруга усыновили и удочерили сразу пятнадцать детей-сирот. Кто на такое пойдет – только истинные герои", — заключил Акртиков.
В Ташкенте накануне 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, прошел торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу "Братские могилы" на Волгоградском кладбище. В акции приняли участие ветераны-блокадники. Представители городских властей, а также жители столицы.
В самом Санкт-Петербурге 27 января пройдут торжества, посвященные юбилейной дате. Из стран бывшего Союза на праздник приехали ветераны, принимавшие участия в боях или пережившие страшные дни блокады.