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Доктор исторических наук НУУЗ Музаффар Артиков
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Артиков: мой родной Ташкент заслуживает звания "Город-герой"

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Доктор исторических наук Национального университета Узбекистана Музаффар Артиков считает, что столица Узбекистана достойна звания "Город-герой" Великой Отечественной войны за подвиги его жителей на фронте и в тылу во имя общей победы над фашизмом.

Ученый подчеркнул, что Ленинград и Ташкент навеки связывают неразрывные узы, общая боль и общая победа.

 

"Память священна, это самое важное, что мы должны хранить. Почти семь тысяч узбекистанцев лежат на Пискаревском кладбище, а сколько еще в братских могилах или пропавших без вести – им до сих пор нет счета. Большинство эвакуированных из прифронтовых зон детей были как раз из Ленинграда, об этом тоже нельзя забывать", — подчеркнул Артиков.

 

Кроме того, напомнил историк, в первые дни войны именно в узбекскую столицу была перевезена ленинградская текстильная фабрика, которая затем снабжала фронт необходимым обмундированием.

"Я искренне считаю, что мой родной Ташкент, как и весь Узбекистан, должен быть вписан золотыми буквами в историю нашей общей победы. Ведь ни в одной стране мира не было, к примеру, такого факта, чтобы простой ташкентский кузнец Шамахмудов и его супруга усыновили и удочерили сразу пятнадцать детей-сирот. Кто на такое пойдет – только истинные герои", — заключил Акртиков.

Председатель Ташкентского фонда Махалля Фуркат Махмудходжаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В Ташкенте накануне 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады, прошел торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу "Братские могилы" на Волгоградском кладбище. В акции приняли участие ветераны-блокадники. Представители городских властей, а также жители столицы.

В самом Санкт-Петербурге 27 января пройдут торжества, посвященные юбилейной дате. Из стран бывшего Союза на праздник приехали ветераны, принимавшие участия в боях или пережившие страшные дни блокады.

Теги:
Великая Отечественная война, История, блокада Ленинграда, Ташкент



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