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Профессор кафедры системной экологии РУДН, кандидат технических наук Владимир Тетельмин
© FOTO. Из личного архива Владимира Тетельмина

Тетельмин: проблема Арала практически не решается

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Профессор кафедры системной экологии РУДН, кандидат технических наук Владимир Тетельмин предположил, почему не решаются проблемы Приаралья.

Экологическая трагедия в Приаралье настолько масштабна, что сейчас можно говорить только о первых шагах по исправлению ситуации, считает эксперт.

"Проблема не решена. Возможно, существовавшая напряженность в отношениях с соседними Кыргызстаном и Казахстаном не давала "дуть в одну дуду" для ее решения", - заявил Тетельмин.

Напомним, 26 января в Узбекистане прошел всенародный экологический хашар для улучшения ситуации в Приаралье.

Для реализации в рамках многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья Узбекистан подготовил 19 проектов на сумму около 60 миллионов долларов.




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