Дмитриев о переходах после Кубка Азии: это не "трансферы высшего общества"

Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев анализирует уже случившиеся и возможные трансферы футболистов после Кубка Азии-2019.

Любой международный турнир для клубов становиться поводом присмотреть себе игроков, которые смогут усилить ту или иную позицию, считает Дмитриев.

Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров после Кубка Азии-2019 перешел из ташкентского "Локомотива" в клуб "Ухуд" из Саудовской Аравии. В спортивных СМИ то и дело появляются слухи об интересе различных клубов к Эльдору Шомуродову.

"В каждой команде, которая проявила себя на Кубке Азии есть кандидаты на трансферы. Это не "трансферы высшего общества", но переходы, которые способны усилить те или иные позиции клубов-середняков. Конечно, это не такой глобальный смотр талантов, как чемпионат мира, но на Кубке Азии тоже можно найти хорошего игрока. Я рад, что среди них Шомуродов и Игнатий Нестеров", - сказал Дмитриев.

Кубок Азии - 2019 проходил в ОАЭ с 5 января по 1 февраля. Напомним, сборная Узбекистана покинула турнир после того, как в 1/8 финала уступила национальной команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. Турнир сенсационно выиграла сборная Катара.